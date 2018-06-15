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В Бурятии назвали опасные для купания реки и озёра

Общество, 
Из 304 проб водоёмов многие оказались опасные

Управление Роспотребнадзора по Бурятии мониторит качество воды водоёмов, почвы зон рекреаций, расположенных в черте населённых мест и используемых населением для купания и отдыха.

Насегодняшний день обследовано 38 поверхностных водных объектов: реки Селенга, Желтура, Джида, Брянка, Курба, Кодун, Хилок, Бичурка, Уда, Ара-Кижа, Мыла, Цакирка, Кяхтинка, Киран, Чикой, Желтура, Баргузин, Ина, Улюнка, Улюкчикан, Нестериха, Улгана; озера Байкал, Челутай, Хонхолойское, Искусственное, Котокель, Гусиное, Щучье, Сосновое, Б. Еравна, М. Еравна, Гунда, Генеральское, Торма, Карасиное; карьеры в п. Загорск, Тулунжа в местах купания и отдыха населения.

Исследовано 304 пробы воды водоёмов на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям в 77 мониторинговых точках.

По результатам исследований качество воды в Байкале, Горячинске и на Котокеле в Черемушках не соответствует санитарным требованиям по показателям загрязнения водоема органическими веществам;

Река Селенга в Улан-Удэ - по содержанию железа, показателю окраски;

В Сотниково – по показателям органического загрязнения воды, содержанию аммиака, нитратов, минерализации, полифосфатов.

В Генеральском озере – по уровню окраски.

Вода в Улан-Удэ на Уде, в вблизи водозабора АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и в Селенге в районе стадиона «Спартак», Стеклозавод, Дивизионная, Сотниково и в карьере Тулунжа не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

По паразитологическим показателям качество воды водоёмов соответствует санитарным правилам, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. 
Роспотребнадзор река
 
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