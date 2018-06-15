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Бурятских художников наградили грамотами

Общество, 
Они получили награды на открытии выставок, посвящённых 85-летию со дня образования союза художников республики

На юбилейные мероприятия для поздравления съехались гости из Китая, Монголии, Японии и городов России, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

В рамках юбилейных мероприятий 14 июня состоялась пресс-конференция. На интересующие журналистов вопросы отвечал заслуженный художник Российской Федерации, председатель Регионального отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Сергей Ануфриев.

Министр культуры республики Соёлма Дагаева на торжественной церемонии вручила художникам почётные грамоты министерства культуры республики Бурятия. 

Многие бурятские художники были награждены грамотами и благодарностями союза художников России.
 
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