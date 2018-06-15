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В Улан-Удэ в доме инвалидов-колясочников проведут учебную эвакуацию

Общество, 
После возгорания жильцы озаботились пожарной безопасностью

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июня был пожар в специализированном доме инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой. Там из-за неосторожного обращения при курении загорелись вещи на балконе.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии, тушить пожара начали лифтёры и дежурный диспетчер. Через 5-7 минут с момента начала возгорания в дом инвалидов-колясочников приехал пожарный расчёт и завершил ликвидацию очага.

Обошлось без пострадавших. Ущерб оценили в 3 тысячи рублей, виновник установлен.

После ЧП было проведено общее собрание жильцов по соблюдению правил пожарной безопасности. Кроме того, намечено проведение внеплановой тренировки по эвакуации жильцов в случае возникновения пожара.
пожарная безопасность
 
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