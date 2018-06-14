Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об этом он заявил на открытии заседания Высшего церковного совета
Глава РПЦ надеется, что чемпионат мира пройдёт успешно и положительно скажется на настроении россиян. По словам патриарха, на это будет влиять в том числе выступление сборной, сообщает «РБК».
- Здесь остаётся только надеяться. Но и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов, — заявил он.
Также патриарх призвал священнослужителей гостеприимно встречать всех болельщиков и отвечать на любые их вопросы. «Это, во-первых, долг гостеприимства, но и, кроме того, это и наш пастырский долг — отвечать на вопросы тех, кто в наш адрес вопросы обращает», — сказал патриарх.
Чемпионат мира по футболу начнётся сегодня, 14 июня. Открытие пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.
Перед первым матчем перед зрителями выступят бразильский футболист Роналдо, британский певец и музыкант Робби Уильямс и российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина.
На матчи чемпионата продано более 2,5 млн билетов.
Патриарх Кирилл призвал молиться за сборную России по футболу
Общество, Фото:
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