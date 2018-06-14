В Бурятии пройдёт игра казаков «Сполох»

Утверждено положение о проведении Республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Сполох-2018»



Республиканский этап всероссийской военно-спортивной игры «Сполох-2018» пройдёт по традиции в рамках Республиканского фестиваля казачьей культуры «Единение» в селе Нарын-Ацагат. Игра состоится на базе Ацагатской средней школы-интерната им. Агвана Доржиева.



Этапы военно-спортивной игры «Сполох»:



1. «Ратные подвиги казаков России» (тестирование);

2. Знание материальной части стрелкового оружия (разборка и сборка автомата Калашникова);

3. «У походного костра» (исполнение забайкальских казачьих песен);

4. «Строевая подготовка»;

5. Конкурс «Визитная карточка»;

6. «Казачья полоса препятствий»;

7. «Огневая подготовка»;

8. Комбинированная техническая полоса «Казачий сполох».





Читают сейчас

Театр «Байкал» даст концерт в Иркутске Общество, Он состоится в преддверии XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», который пройдёт в Иркутской области

Как живёт последний ветеран Ольхона (видео) Общество, Алексей Копылов — последний ветеран байкальского острова Ольхон. Ему 96 лет — на острове он борется с местными шаманами, учит танцевать фокстрот и выжимает «сотку» по бездорожью на своих «Жигулях»

В Бурятии пройдёт международный марафон «Чистый Байкал» Общество, Желающие в ходе мероприятия могут посетить достопримечательности, принять участие в экологической акции, круглом столе

Бурятские лучники завоевали золото этапа Кубка Европы Общество, C 2 по 10 июня в Олбии (Италия) проходил этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Улан-удэнец упустил свой участок в престижном районе Общество, Мужчина узнал, что ему дали землю только 25 лет спустя

В Бурятии обновлена программа сельских спортивных игр Общество, Очередные республиканские летние сельские спортивные игры пройдут в Тункинском районе Бурятии с 19 по 23 июня