Как живёт последний ветеран Ольхона (видео)















96-летний ветеран Алексей Васильевич Копылов живёт один в деревне Харанцы, он последний ветеран байкальского острова Ольхон, сообщает портал «Такие Дела».Издание рассказывает, как жил и живёт последний ветеран Ольхона. В хозяйстве он держит четыре коровы, огород с картошкой и пса Шарика. У ветерана даже есть свой личный вишнёвый «Жигуль», только не заводится иногда.Семью его репрессии миновали чудом. Сам Копылов отучился в девятилетке, а дальше образование получать не захотел, хотя и предлагали. Остался работать в своём же колхозе, при лошадях, говорится в публикации портала «Такие Дела».В июне 1941 года Копылов поехал в Читу, учиться на радиста. Старшим радистом его прикрепили к Первой воздушной армии.- Наша задача была: по своим, чтоб не били! - рассказывает ветеран. - Связь-то как была налажена — считай, никак. Наши войска займут какую деревню, а пока-а та информация до штаба дойдёт!Сначала Подмосковье и Тушинский аэродром, а дальше на Запад: Гжатск, Витебск, Смоленск. Третий Белорусский фронт генерала Черняховского — самого молодого из всех командующих фронтами. «Наш-то орёл был! — говорит Алексей Васильевич и выуживает с тумбочки ЖЗЛовский томик с военачальниками времен ВОВ. — Гляди, про него не написали, а он в 37 лет погиб, на снаряде подорвался! Вот тебе герой, настоящий.Кенигсберг, за который Копылов получил первую военную награду, уже после смерти командующего фронтом. Орденская книжка, разорванная на две половинки, хранится в сундуке, замотанная в целлофановый пакет, перевязанный георгиевской ленточкой. Где-то на паромной переправе на дне Байкала лежит латунная медаль «За взятие Кенигсберга».Победу Копылов встретил в Либаве, нынешней латвийской Лиепае. Грохот ночью, говорит, стоял такой, что подумал: «Опять бомбят!» — на улицу выскочил, а там все шальные бегают, один обнимает и кричит: «Все, браток, все! Закончили!»После войны уже старшего сержанта Копылова оставили дослуживать два года в Белоруссии. На похороны к матери в 1946 году его так и не отпустили.Одну из связисток Копылов спас. За оставление поста девушке грозили неприятности серьёзные, вплоть до военного трибунала, но закончилось все товарищеским судом, который поручили возглавить Алексею.В 1947 году демобилизовали его вместе с другими сибиряками, но обратно собирались не все: кто остался в Белоруссии, кто по пути застрял в Москве.Москву Копылов посмотрел, красивый город, понравился, двух дней хватило - а дальше на иркутский поезд и к Байкалу домой.В родную деревню после войны Копылов не вернулся — райвоенком, к которому старший сержант явился с документами, сказал ехать на Ольхон, отдохнуть. Об острове Ольхон Копылов тогда не знал, хотя от Курети он располагался меньше ста километров. Тут не было никакой трассы в тридцатые годы. В первый раз дальше райцентра Копылов выехал только с началом войны.- Интересно мне стало, что за Ольхон такой и отдохнуть интересно! Я взял козу, поехал в Маломорец к буряту старому одному, торговался-торговался и уговорил его все же косилку мне выменять, дело пошло легче, - рассказывает Алексей ВасильевичНаладив дела своей бригады, Алексей Васильевич наладил и семейную жизнь — женился на Марии.С женой Марией Алексей познакомился после войны, увидел её с подружками. Строгая женщина с бровями вразлет, красивая. По словам Копылова она была первостатейная хозяйка, всё у неё было всегда в устройстве.Семья Копыловых жила сначала в бараке, потом на рыбзаводе, прямо на проходной, в маленькой холодной комнатке, потом уж в своём доме, в деревне Харанцы.Рыбак Алексей Васильевич был крепкий, ловил байкальского омуля на большую семью, ещё и на заготовку сдавал прилично.Первый ребёнок, дочка, умерла при родах.— Маша-то вообще ничего никогда у меня не просила, — говорит Алексей Васильевич. — А вот девку себе хотела ещё сильно, а мы уж пацанов заладили, первый, второй, на пятом я уж взвыл, говорю, Маш, да как мы их вытаскивать будем? Одевать, учить. И поехали мы в город на аборт. Едем — оба только что не плачем, а на улице прямо перед больницей встретили бабку какую-то, она на нас смотрит и шепчет: «Милые, езжайте домой, не ходите туда!» Так мы развернулись — и давай назад. Она-то говорит: «Не ходите, девочка у вас будет, девчонка!» Маша на меня смотрит жалобно, а я уж сам обратно поворачиваю и думаю — ну как-нибудь оденем, голодовать тоже не будем. Ну, будет еще один пацан. Как-нибудь!Шестым ребёнком Копыловых стала дочка Светлана.Смерть Марии пришла нежданно. Женщина умерла молча — долго ходила с высоким давлением, внимания не обращала, работала как обычно, а однажды упала и больше уже не встала.Священным местом Ольхон был всегда, тут стоит Шаман-скала, настолько почитаемая среди прибайкальских, бурят, что около неё лишний раз старались мимо не ездить. Но шаманские практики, распространившиеся на острове, Копылов не одобряет.Когда будучи заместителем председателя колхоза Алексей Копылов приехал в одно из бурятских сёл, снимать меха с нелегальной кузни, сельчане позвали шамана.- Он брызгал на меня водой, страшные кары обещал. Умрёшь, говорит, сразу страшной смертью, если снимешь! - рассказывает Копылов.Меха эти ветеран всё-таки снял, затем отвёз в совхоз. А шаман тот через год умер.К празднику местная администрация прислала людей сделать забор. Хотя ремонт забора у палисадника ветерану ни к чему, нужен ремонт в другом месте, где он сам уже не раз надбивал обвалившиеся доски. Но ремонтники говорят, что какие указания были от начальства получены, так и делают.Из подарков к празднику военкомовские консервы, конфеты, бутылка коньяка. Над подарками из районной администрации - фильтр для воды и бордовая модная рубашка — ветеран посмеивается.Празднование Дня Победы на острове проходит в три приёма: сначала праздничный концерт в клубе главного села, Хужира, потом торжественный митинг в сельском клубе в Харанцах, а 9-го как полагается — парад и Бессмертный полк.В честь последнего ветерана острова Ольхон снят видеоролик. В сети он набрал уже более 18 тысяч просмотров.