В Улан-Удэ переезд на Пищевой закроют для автомобилей

Участок будет закрыт для машин с 23.00 14 июня до 6 часов 15 июня



Улан-Удэнская дистанция пути проводит ремонт пути на железнодорожном переезде 5652 км «Почтовый». С 14 по 15 июня (с 23:00 до 06:00) данный участок будет закрыт для движения транспорта.



Объехать переезд можно по следующему маршруту: ул.Пищевая – ул.Тулаева – ул.Ключевская – ул.Лебедева – ул.Пугачева – ул.Гармаева – ул.Пугачева – ул.Псковская – ул.Бограда и в обратном направлении, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



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