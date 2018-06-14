В Бурятии пройдёт международный марафон «Чистый Байкал»

Желающие в ходе мероприятия могут посетить достопримечательности, принять участие в экологической акции, круглом столе



12 августа в Бурятии на берегу Байкала пройдёт первый международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира Натальи Соломинской. Организаторы обещают, что рельеф трассы будет практически ровным, без перепадов.



Состоятся забеги на 3, 10, 21,1 и 42,2 км.



- Уникальность марафона в том, что трасса будет проходить вдоль озера, и всем любителям бега предстоит насладиться красотами неповторимой сибирской природы и великолепием священного Байкала, - отмечают они.



Для желающих будут и организованы экскурсии с посещением достопримечательностей, которые находятся рядом с уникальным водоёмом, в Баргузинской долине.



В первый день мероприятия, 11 августа, состоится круглый стол «О Байкале на чистоту», а также экологическая акция. Во второй день пройдёт непосредственно сам марафон – здесь планируются забеги на разные дистанции. Затем к вечеру все соберутся уже на награждение. 13 августа участники из России, а также из других стран будут выезжать с места проведения марафона.



Организаторы просят желающих принять участие в спортивном празднике отправлять вопросы, предложения и обращения на почту: solo9n@mail.ru



Телефон для связи с организаторами - +7 (924) 650-39-20.



