Половина Улан-Удэ по команде осталась без света

Была дана команда на отключение электроэнергии



Сегодня в половине четвёртого дня половина Улан-Удэ погрузилась во мрак. Под отключение попали потребители с улицы Бабушкина, 40-х кварталов и в центре города.



- В 15 часов 28 минут в оперативно-диспетчерскую службу АО «Улан-Удэ Энерго» поступила команда от филиала АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ, осуществляющая функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Бурятия, об отключении части объектов в Улан-Удэ. О причинах команды не сообщается. После полной отмены команды в 16 часов 18 минут специалистами АО «Улан-Удэ Энерго» подключили своих потребителей, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе АО «Улан-Удэ Энерго».



В компании уточнили, сейчас электроснабжение уже восстановлено.Однако, по команде Бурятского РДУ другие электросетевые компании также отключали свет.



Также поступают жалобы от горожан на то, что многие из них не могут дозвониться диспетчеру во время аварии. Как пояснили в «Улан-Удэ Энерго», один оператор одновременно работает на пяти телефонах и физически не успевает отвечать на звонки улан-удэнцев.

