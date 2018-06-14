Была дана команда на отключение электроэнергии
Сегодня в половине четвёртого дня половина Улан-Удэ погрузилась во мрак. Под отключение попали потребители с улицы Бабушкина, 40-х кварталов и в центре города.
- В 15 часов 28 минут в оперативно-диспетчерскую службу АО «Улан-Удэ Энерго» поступила команда от филиала АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ, осуществляющая функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Бурятия, об отключении части объектов в Улан-Удэ. О причинах команды не сообщается. После полной отмены команды в 16 часов 18 минут специалистами АО «Улан-Удэ Энерго» подключили своих потребителей, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе АО «Улан-Удэ Энерго».
В компании уточнили, сейчас электроснабжение уже восстановлено.Однако, по команде Бурятского РДУ другие электросетевые компании также отключали свет.
Также поступают жалобы от горожан на то, что многие из них не могут дозвониться диспетчеру во время аварии. Как пояснили в «Улан-Удэ Энерго», один оператор одновременно работает на пяти телефонах и физически не успевает отвечать на звонки улан-удэнцев.
Половина Улан-Удэ по команде осталась без света
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Алексей Копылов — последний ветеран байкальского острова Ольхон. Ему 96 лет — на острове он борется с местными шаманами, учит танцевать фокстрот и выжимает «сотку» по бездорожью на своих «Жигулях».
Желающие в ходе мероприятия могут посетить достопримечательности, принять участие в экологической акции, круглом столе
Иностранцы ввозят автомобили с условием их обратного вывоза в установленный срок, однако не выполняют это обязательство
Была дана команда на отключение электроэнергии
C 2 по 10 июня в Олбии (Италия) проходил этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Международные соревнования прошли в Чите
Мужчина узнал, что ему дали землю только 25 лет спустя
Сегодня в таможне прошло награждение лучших сотрудников грамотами, благодарственными письмами
В книге есть уникальные данные и фотографии
Очередные республиканские летние сельские спортивные игры пройдут в Тункинском районе Бурятии с 19 по 23 июня
Он ушёл из жизни после продолжительной болезни в санатории Барвиха
Организаторы обещают насыщенную программу
Об этом сообщает Бурятстат
Получив результаты ДНК-теста, Сергей Зверев-младший убежал с шоу Андрея Малахова в слезах
Здесь можно будет «легально» купаться