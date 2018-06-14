Бурятские лучники завоевали золото этапа Кубка Европы

C 2 по 10 июня в Олбии (Италия) проходил этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата



Сборная России завоевала шесть наград.



- В состав сборной России вошли представители Бурятии: мастер спорта международного класса Татьяна Андриевская, а также мастера спорта Александр Дорофеев, Бадма Хаминдаев и Баир Шигаев. Татьяна Андриевская и Александр Дорофеев стали чуть успешней остальных, наши спортсмены стали чемпионами первого этапа Кубка Европы в командах, - сообщает минспорта Бурятии.



По итогам пяти дней соревнований в копилке сборной России 3 золотых медали в команде, а также 3 серебра в команде (микс).

