Росгвардейцы Бурятии привезли медали с турнира по боевому самбо

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Международные соревнования прошли в Чите



10 июня в Забайкальском крае прошёл турнир по боевому самбо «Дух кочевника».



На ринге сошлись бойцы из России, Таджикистана, Армении, Монголии, Узбекистана, Киргизии, Чеченской республики, республик Дагестан, Тыва, Бурятия и Забайкальского края.



Три сотрудника ОМОН «Кречет» представляли республику на турнире и завоевали призовые места, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



В весовой категории до 90 килограмм 2 место занял сержант полиции Борис Николаев, в категории до 74 кг. 3 место завоевал прапорщик полиции Чингис Санданов.



Кандидат в мастера спорта Борис Николаев, член сборной Бурятии по самбо, сказал, что у соперников был высокий уровень подготовки, в соревнованиях принимали участие действующие чемпионы мира, мастера спорта международного класса. Он отметил, что основная цель мероприятия – это не только определить сильнейших, но и популяризировать боевое самбо среди

молодежи.



В финальной схватке Борис Николаев проиграл по очкам хозяину турнира - самбисту из Забайкалья.

