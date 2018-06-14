Росгвардейцы Бурятии привезли медали с турнира по боевому самбо

Международные соревнования прошли в Чите
10 июня в Забайкальском крае прошёл турнир по боевому самбо «Дух кочевника».
На ринге сошлись бойцы из России, Таджикистана, Армении, Монголии, Узбекистана, Киргизии, Чеченской республики, республик Дагестан, Тыва, Бурятия и Забайкальского края.
Три сотрудника ОМОН «Кречет» представляли республику на турнире и завоевали призовые места, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
В весовой категории до 90 килограмм 2 место занял сержант полиции Борис Николаев, в категории до 74 кг. 3 место завоевал прапорщик полиции Чингис Санданов.
Кандидат в мастера спорта Борис Николаев, член сборной Бурятии по самбо, сказал, что у соперников был высокий уровень подготовки, в соревнованиях принимали участие действующие чемпионы мира, мастера спорта международного класса. Он отметил, что основная цель мероприятия – это не только определить сильнейших, но и популяризировать боевое самбо среди
молодежи.
В финальной схватке Борис Николаев проиграл по очкам хозяину турнира - самбисту из Забайкалья.
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Общество, Фото:
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