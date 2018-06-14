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В Улан-Удэ на этой неделе откроется два пляжа

В Улан-Удэ на этой неделе откроется два пляжа
Общество,  Фото:pixabay.com
Здесь можно будет «легально» купаться

В Улан-Удэ на этой неделе планируется открытие двух легальных пляжей. Они появятся на острове Комсомольский и на набережной за стадионом «Спартак».

Сейчас там проверяют качество воды, выставляют запрещающие знаки и три спасательных поста.

- Анализ показывает: чем больше пляжей, тем меньше гибелей людей. Людям должна предоставляться альтернатива, где можно купаться, а где нельзя, - прокомментировал главный государственный инспектор Республики Бурятия по маломерным судам Игорь Солодимов.

Опасными местами для купания в Улан-Удэ Игорь Солодимов назвал район Мясокомбината, устье реки Уды, а также район торгового центра «Пионер» и Степную протоку. В данных местах из-за большой скорости течения рек здесь невозможно обустроить пляжи.

МЧС России по Республике Бурятия обращает внимание жителей и гостей республики, что купание и отдых у воды может быть безопасным только в специально отведённых для этого местах – санкционированных пляжах и местах отдыха.

Граждане, владеющие маломерными судами, при выходе в плавание на катере, лодке или гидроцикле, должны убедиться в исправности маломерного судна, проверить наличие средств спасения, взять с собой документ на право управления тем или иным маломерным судном, а также копию судового билета.

За нарушение указанных требований судоводителям грозит административный штраф.
пляж
 
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