В Бурятии назвали процент больных новорождённых

За прошедший год в Бурятии родилось 14 296 детей



8188 новорождённых пополнили городское население, 6108 – сельское, сообщает Бурятстат.



Среди родившихся мальчиков больше, чем девочек на 508 человек.



- Родились больными или заболели в период новорождённости в 2017 году 4990 младенцев (34,9 % от общего числа детей, родившихся живыми). Основные причины заболеваемости – отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (92,1 % от общего числа заболеваний), - уточнили в Бурятстате.





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