Улан-удэнцам на «Арбате» помогут с паспортами

Специалисты помогут горожанам подать заявление
16 и 23 июня сотрудники отдела по вопросам миграции управления МВД России по Улан-Удэ на пешеходной улице Ленина проведут приём граждан по вопросам замены и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации.
С помощью специалистов горожане смогут подать заявление на получение данной государственной услуги в электронном виде, через Единый портал госуслуг, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Паспорт подлежит замене в случае достижения гражданами возраста 20 и 45 лет, изменения фамилии, непригодности документа к использованию вследствие порчи.
Время и место проведения мероприятия: с 10.00 до 15.00, возле здания по улице Ленина, 32 «а».
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