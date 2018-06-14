Улан-удэнцам на «Арбате» помогут с паспортами

Специалисты помогут горожанам подать заявление



16 и 23 июня сотрудники отдела по вопросам миграции управления МВД России по Улан-Удэ на пешеходной улице Ленина проведут приём граждан по вопросам замены и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации.



С помощью специалистов горожане смогут подать заявление на получение данной государственной услуги в электронном виде, через Единый портал госуслуг, сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Паспорт подлежит замене в случае достижения гражданами возраста 20 и 45 лет, изменения фамилии, непригодности документа к использованию вследствие порчи.



Время и место проведения мероприятия: с 10.00 до 15.00, возле здания по улице Ленина, 32 «а».

