Сегодня там воспитывается 50 детей
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции покрасили цветочные клумбы, высадили цветы в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». На сегодняшний день содержится около 50 детей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле сотрудники СИЗО-1 убрались на территории «Малышка» и вывезли оттуда весь мусор. А после Нового года детям вручили подарки, изготовленные руками осуждённых: тёплые носки и кормушки для птиц.
Сотрудники УФСИН Бурятии высадили цветы в «Малышке»
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