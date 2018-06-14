В Иркутске запретили парковку по просьбе ИГУ

С 5 июля парковка по улице Некрасова на перекрёстке с улицей Сухэ-Батора в Иркутске будет запрещена



На этом участке установят соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Данное решение принято на заседании еженедельной рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями Иркутского госуниверситета: припаркованные машины загораживают въезд во двор университета.



