С 5 июля парковка по улице Некрасова на перекрёстке с улицей Сухэ-Батора в Иркутске будет запрещена
На этом участке установят соответствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Данное решение принято на заседании еженедельной рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями Иркутского госуниверситета: припаркованные машины загораживают въезд во двор университета.
В Иркутске запретили парковку по просьбе ИГУ
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