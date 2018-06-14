Улан-удэнские врачи спасли сломавшего шею подростка

Женщина вспоминает, как 28 мая её жизнь разделилась на «до» и «после». В тот день сын Татьяны Дмитрий вышел во двор погулять с друзьями.- Отрабатывал новый удар по тайскому боксу, неловко развернулся, нога угодила в ямку и он упал. Ударился головой о бетонное ограждение. У него была большая гематома на голове, и очень сильно сдвинулись два шейных позвонка, грубо говоря, сломалась шея, - рассказывает мама мальчика.На момент прибытия в больницу парень уже не чувствовал ног и рук. Конечности онемели из-за нарушения функции спинного мозга. Врачи поставили диагноз: закрытая осложнённая позвоночно-спинномозговая травма.- Не давали прогнозов. Обычно при таких травмах пациента невозможно спасти, а если и удаётся, то больной остается глубоким инвалидом на всю жизнь. Помню, как Константин Цыренович за считанные минуты подготовился к операции и пообещал, что сделает все возможное, чтобы спасти Диму, - говорит Татьяна .В общей сложности, заведующий нейрохирургического отделения Константин Эрдынеев и нейрохирург Дмитрий Раднаев провели в операционной около пяти часов.- Операция была очень сложная, практически собирали позвонки по кусочкам. Все это время я не находила себе места, молилась, чтобы сын выжил, - вспоминает мама.В три часа ночи операция закончилась, и Татьяна услышала те слова, которых так ждала: «Ваш сын жив и будет ходить». Пару дней в реанимации, две недели в общей палате и парень уже самостоятельно передвигается. Конечно, после такой операции будут некоторые ограничения в занятиях спортом, но это уже совершенно не важно.- Главное, что мой сын живой, - говорит Татьяна.