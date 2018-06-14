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Улан-удэнские врачи спасли сломавшего шею подростка

Улан-удэнские врачи спасли сломавшего шею подростка
Общество,  Фото:пресс-служба РК БСМП
16-летний парень едва не погиб или не стал инвалидом, отрабатывая удар по тайскому боксу

Врачи БСМП провели сложнейшую операцию на позвоночнике, спася жизнь 16-летнего улан-удэнца. Из-за тяжёлого перелома шеи Дмитрию грозила смерть, сообщает пресс-служба БСМП.

- Спасибо, что спасли моего сына. Не знаю, чтобы я без вас делала, Вы врач от бога,- обращается к заведующему нейрохирургическим отделением Константину Эрдынееву мама Дмитрия Татьяна Назаркина.

Также выразила благодарность врачу нейрохирургу Раднаеву Дмитрию Сергеевичу, который вместе с Константином Цыреновичем оперировал Диму. Отдельные слова благодарности услышали врач нейрохирург Павел Жербаханов и невролог Бато Цыбиков, которые наблюдали за парнем после операции.




Женщина вспоминает, как 28 мая её жизнь разделилась на «до» и «после». В тот день сын Татьяны Дмитрий вышел во двор погулять с друзьями.

- Отрабатывал новый удар по тайскому боксу, неловко развернулся, нога угодила в ямку и он упал. Ударился головой о бетонное ограждение. У него была большая гематома на голове, и очень сильно сдвинулись два шейных позвонка, грубо говоря, сломалась шея, - рассказывает мама мальчика.

На момент прибытия в больницу парень уже не чувствовал ног и рук. Конечности онемели из-за нарушения функции спинного мозга. Врачи поставили диагноз: закрытая осложнённая позвоночно-спинномозговая травма.

- Не давали прогнозов. Обычно при таких травмах пациента невозможно спасти, а если и удаётся, то больной остается глубоким инвалидом на всю жизнь. Помню, как Константин Цыренович за считанные минуты подготовился к операции и пообещал, что сделает все возможное, чтобы спасти Диму, - говорит Татьяна .

В общей сложности, заведующий нейрохирургического отделения Константин Эрдынеев и нейрохирург Дмитрий Раднаев провели в операционной около пяти часов.

- Операция была очень сложная, практически собирали позвонки по кусочкам. Все это время я не находила себе места, молилась, чтобы сын выжил, - вспоминает мама.

В три часа ночи операция закончилась, и Татьяна услышала те слова, которых так ждала: «Ваш сын жив и будет ходить». Пару дней в реанимации, две недели в общей палате и парень уже самостоятельно передвигается. Конечно, после такой операции будут некоторые ограничения в занятиях спортом, но это уже совершенно не важно.

- Главное, что мой сын живой, - говорит Татьяна.

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