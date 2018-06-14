14 Июня

13 Июня

Популярное

В бурятском заказнике подтверждено гнездование дрофы

В бурятском заказнике подтверждено гнездование дрофы
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
В государственном заказнике «Алтачейский» в Бурятии обнаружили гнездо с двумя яйцами

Гнездование редкой дрофы было подтверждено во время экспедиционных работ в конце мая. В полевых работах принимали участие сотрудники заповедника, учёные из Института управления природными ресурсами ИрГАУ им. Ежевского и волонтёры, говорится в сообщении Байкальского заповедника.

- За 8 дней нами было проведено 10 маршрутных учётов общей протяжённостью около 40 км. По ним будет определена плотность населения птиц в заказнике в этот период года. За время экспедиции мы встретили несколько видов, занесённых в Красные Книги России и Республики Бурятия, гнездящихся в заказнике или прилегающих к нему территориях. Это большой подорлик, степной орёл, орлан-белохвост, черный аист. Также было обнаружено место гнездования порядка 15 пар конька Годлевского. Этот вид всегда привлекал внимание бердвотчеров, но последнее время в типичных местах обитания не наблюдался, - рассказывает Виктор Саловаров, доктор биологических наук, директор Института управления природными ресурсами ИрГАУ.

Своими впечатлениями от экспедиции поделился и волонтёр Байкальского заповедника Джесус Нотарио из Испании, также принимавший участие в исследованиях:

- После 6-часового путешествия на машине мы прибыли в большой и комфортабельный кордон, расположенный на территории заказника. В течение 8 дней мы проводили учёты птиц во всех типах местообитаний, которые мы могли найти на охраняемой территории – лес, степь, болото, озера и заросшие поля. Удивительно, что в молодых лесах, выросших на местестарых пожаров, обитает такое количество животных Сибири. Мы встретили 80 видов птиц, 5 видов млекопитающих, а также следы волка и барсука. Я счастлив, что мне удалось побывать в таком потрясающем месте!»

А главным событием для всех участников исследований стало подтверждение гнездования на территории заказника «Алтачейский» редкого вида – дрофы. Гнездо этой птицы с 2 яйцами удалось обнаружить благодаря Джесусу Нотарио. Волонтёр, ранее работавший с европейским подвидом дрофы у себя на родине в Испании, оказался хорошо знаком с гнездовым поведением этой птицы. Он обратил внимание учёных на одиночную самку, которая при виде людей не улетала. Она близко подпускала людей, а потом отбегала, пытаясь увести их в сторону от гнезда.

Некогда многочисленная и широко распространённая, в XX веке дрофа стала очень редким, исчезающим в дикой природе видом. Основные причины вымирания связаны с деятельностью человека – неконтролируемая охота, использование сельскохозяйственной механизированной техники, изменение ландшафтов. По этой причине в настоящее время дрофа находится под охраной, в том числе международных конвенций, и включена в Красную книгу Международного союза охраны природы, а так же в Красные книги тех стран, где она обитает.

Орнитологические исследования, проведенные на территории заказника «Алтачейский», позволят узнать видовой состав и численность птиц, гнездящихся в заказнике. Что, в свою очередь, необходимо для разработки эффективных мер сохранения этих птиц.

Справка:

Дрофа ведёт оседлый образ жизни в Южной и Центральной Европе и является перелётным в Центральной Азии, мигрируя в зимний период на юг. Наибольшее число этих пернатых обитает на территории Испании и Португалии. В этих странах живёт около 60% всей популяции. В России эти птицы гнездятся на территории Бурятии и Читинской области, в Приамурье и в Причерноморской степи, на левобережье Волги. В дикой природе дрофа живёт 10-15 лет. Максимальная продолжительность жизни составляет 28 лет.




птицы заповедник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнские врачи спасли сломавшего шею подростка
Улан-удэнские врачи спасли сломавшего шею подростка
Общество, 14.06.2018
16-летний парень едва не погиб или не стал инвалидом, отрабатывая удар по тайскому боксу
В Улан-Удэ пройдёт Ночь в цирке
В Улан-Удэ пройдёт Ночь в цирке
Общество, 14.06.2018
Цирковые артисты, битбоксеры, танцоры и КВНщики соберутся на манеже
В Улан-Удэ контрактник незаконно получал военную пенсию
В Улан-Удэ контрактник незаконно получал военную пенсию
Общество, 14.06.2018
Он вернул государству незаконно полученную пенсию лишь после суда
В бурятском заказнике подтверждено гнездование дрофы
В бурятском заказнике подтверждено гнездование дрофы
Общество, 14.06.2018
В государственном заказнике «Алтачейский» в Бурятии обнаружили гнездо с двумя яйцами
Иркутянин отсудил полмиллиона за некачественный ламинат
Общество, 14.06.2018
Мужчине продали вздувшееся напольное покрытие
Из Бурятии незаконно пытались вывезти овечью шерсть
Общество, 14.06.2018
Груз весом 15 тонн направлялся в Черногорск
На Байкальском сабантуе в Бурятии заложат новый сад
Общество, 14.06.2018
Как сообщал «Байкал-Daily», 13-й «Байкальский Сабантуй» пройдёт 16 июня в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии
Велопробег против наркотиков пройдёт в Улан-Удэ
Велопробег против наркотиков пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 14.06.2018
На ежегодный велопробег приглашаются все желающие
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Общество, 14.06.2018
Юбилярше вручили сертификат на единовременную выплату
В Бурятии на берегу Байкала высадили 9 тысяч деревьев
В Бурятии на берегу Байкала высадили 9 тысяч деревьев
Общество, 14.06.2018
Чтобы появился полноценный лес, понадобится не менее ста лет
В Бурятии оштрафовали перевозчика за коров без документов
Общество, 14.06.2018
Он перевозил 6 голов крупного рогатого скота
В Улан-Удэ на видео попал удар молнии в высотку
В Улан-Удэ на видео попал удар молнии в высотку
Общество, 14.06.2018
Это произошло во время сильного ливня
10 домов Улан-Удэ почти сутки оставались без воды
Общество, 14.06.2018
Коммунальщики сначала заваривали 3 свища, а затем меняли участок трубы
«Волшебство книжного лета» провели в сельской библиотеке Бурятии
«Волшебство книжного лета» провели в сельской библиотеке Бурятии
Общество, 14.06.2018
Дети вспоминали героев, совершивших добрые поступки
Оперный певец получил звание заслуженного артиста Бурятии
Оперный певец получил звание заслуженного артиста Бурятии
Общество, 14.06.2018
Приятный сюрприз преподнесли прямо на концерте «Поёт Республика»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^