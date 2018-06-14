В Бурятии оштрафовали перевозчика за коров без документов

10 июня во время работы полиции «Рубеж» в Слюдянке государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта нашли нарушение правил перевозки груза.Из Тункинского района Республики Бурятия в Байкальск перевозили 6 голов крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Владелец груза привлечён к административной ответственности. Ему назначен штраф.

В данном случае допущено нарушение требований «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

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