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Оперный певец получил звание заслуженного артиста Бурятии

Оперный певец получил звание заслуженного артиста Бурятии
Общество, 
Приятный сюрприз преподнесли прямо на концерте «Поёт Республика» 

Мэргэн Санданов, один из ведущих солистов Бурятского театра оперы и балета, солист Приморской сцены государственного академического театра, лауреат международных конкурсов получил неожиданный подарок на концерте «Поёт Республика». 

- Красивейший, достойнейший, талантливый сын родной земли - еравнинский бурят! - сказал ведущий ЗоригтоТогочиев.

Министр культуры республики Соёлма Дагаева вручила ему почётное звание заслуженного артиста Бурятии, сообщили в пресс-службе министерства культуры по республике Бурятия.

Мэргэн Санданов - выпускник Колледжа искусств им. П. И. Чайковского и Новосибирской государственной консерватории, с января 2018 года работает во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра.

1 февраля бурятский тенор принял участие в опере «Тоска», выступив на одной сцене с известнейшей певицей Марией Гулегиной, признанной одной из выдающихся исполнительниц партии Тоски последнего десятилетия и работавшей вместе с такими легендами как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. 6 марта певец дал сольный концерт на сцене родного Бурятского театра оперы и балета, с которым не теряет связь, несмотря на переезд. Так, Мэргэн Санданов примет участие в больших гастролях, которые уже начались в Хабаровске и продолжатся в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра. 


оперное искусство
 
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