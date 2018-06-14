Оперный певец получил звание заслуженного артиста Бурятии

Приятный сюрприз преподнесли прямо на концерте «Поёт Республика»



Мэргэн Санданов, один из ведущих солистов Бурятского театра оперы и балета, солист Приморской сцены государственного академического театра, лауреат международных конкурсов получил неожиданный подарок на концерте «Поёт Республика».





- Красивейший, достойнейший, талантливый сын родной земли - еравнинский бурят! - сказал ведущий ЗоригтоТогочиев.







Министр культуры республики Соёлма Дагаева вручила ему почётное звание заслуженного артиста Бурятии, сообщили в пресс-службе министерства культуры по республике Бурятия.





Мэргэн Санданов - выпускник Колледжа искусств им. П. И. Чайковского и Новосибирской государственной консерватории, с января 2018 года работает во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра.



1 февраля бурятский тенор принял участие в опере «Тоска», выступив на одной сцене с известнейшей певицей Марией Гулегиной, признанной одной из выдающихся исполнительниц партии Тоски последнего десятилетия и работавшей вместе с такими легендами как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. 6 марта певец дал сольный концерт на сцене родного Бурятского театра оперы и балета, с которым не теряет связь, несмотря на переезд. Так, Мэргэн Санданов примет участие в больших гастролях, которые уже начались в Хабаровске и продолжатся в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.





