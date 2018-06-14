Более 7 млрд ежегодно выплачивают семьям с детьми в Бурятии

В Бурятии реализуется межведомственный план мероприятий по поддержке семей с детьми, в том числе многодетных. В него входят ежемесячные денежные выплаты, федеральный и региональный материнский капиталы, единовременная выплата на приобретение жилья семьям с шестью и более детьми, обеспечение многодетных семей земельными участками, улучшение здоровья населения, оказание помощи в приобретении жилья молодым семьям, обеспечение услугами дошкольного образования, модернизация сети школ.



«Детский бюджет» ежегодно составляет более 7 миллиардов рублей. В течение последних лет в Бурятии удалось сформировать систему социальной поддержки семьи и детей на основе адресного подхода.



Также введены социальные выплаты для семей с детьми, которые ежегодно с 2015 года индексируются. Это компенсация за посещение детьми детских садов, компенсация за обучение детей-инвалидов школьного возраста на дому, республиканский материнский капитал при рождении третьего ребёнка и другие меры социальной поддержки, сообщает министерство социальной защиты республики.

