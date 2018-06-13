Ливни и грозы ожидаются в Иркутской области

14 июня местами по Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра при грозах до 12-17 м/с, дожди, грозы, днём ливневые дожди, град



Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает о правилах поведения при неблагоприятных природных явлениях.



При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок, недопустим выход на воду для купания или рыбной ловли. Из-за усиления ветра, который обычно сопровождает грозу, держитесь вдали от слабоукрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.



14 июня местами, 15-16 июня в большинстве районов области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.





