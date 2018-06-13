Иркутянин разрабатывает мобильное приложение с технологией iBeacon

Магистрант второго курса Института высоких технологий Иркутского национального исследовательского технического университета Алексей Агильдин создает мобильное приложение с использованием технологии iBeacon
Проект входит в основу диссертации выпускника-кибернетика, сообщает пресс-служба ИРНИТУ.
Рассказывая об актуальности проекта, Алексей Агильдин отметил, что все более значимой становится проблема навигации внутри помещений, а также предоставления клиентам услуг, основанных на их местоположении и предпочтениях.
- Новые здания имеют довольно сложную структуру, освоиться в которой могут лишь те люди, которые является постоянными посетителями. Многие блуждают в современных архитектурных сооружениях. Вариантами решения этого вопроса могут быть совершенно разные системы так называемой «indoor-навигации»: GPS/Глонасс, RFID, пеленг сотового телефона, Wi-Fi, Bluetooth. Однако они имеют погрешности в вычислении местоположения. Данные программы могут показать только район расположения объекта, а не точные координаты его местонахождения, - рассказал Алексей Агильдин.
По словам магистранта, наибольший интерес вызывают такие технологии, как iBeacon от Apple и Eddystone от Google. Технология от компании Apple встроена в операционную систему iOS версии 7.0 и не требует дополнительных установок. Для использования Eddystone необходимо факультативно сформировать библиотеки или применить стандартные методы сканирования и ручную идентификацию маяка, что усложняет работу. Поэтому для создания мобильного приложения магистрант выбрал ресурс iBeacon.
- iBeacon - это маяк, представляющий собой стандарт Bluetooth (BLE). Он периодически, с интервалом от долей секунды до нескольких секунд, передает пакеты установки соединения, не устанавливая само соединение. Датчик содержит полезные нагрузки. Например, UUID - 128-битный уникальный идентификатор группы маяков, определяющий их тип или принадлежность к одной организации. На российском рынке известны несколько крупных изготовителей Bluetooth-маяков - iBecom, Beaconka, Getsy Beacon. Компании предлагают внедрение технологии iBeacon, как средство позиционирования внутри помещения. Они предлагают использовать маяки только своего производства, цена которых от 1300 рублей, а оплата за введение в эксплуатацию системы составит от 20 000 рублей. На китайском рынке можно купить маяки от 200 рублей. Экономичный подход позволит существенно снизит стоимость инфраструктуры нашего проекта. В разработке можно будет применять любые маяки, которые поддаются программированию, - пояснил магистрант ИРНИТУ.
Как подчеркивает Алексей, архитектура создаваемого программного комплекса проста: на сервере хранятся все данные по датчикам, присутствует интерфейс для редактирования данных и добавления новых маяков.
- Мобильное приложение после авторизации получает токен (компактное устройство, предназначенное для обеспечения информационной безопасности пользователя), с помощью которого предоставляется доступ к программному интерфейсу API для получения данных по маякам. Формат текстовых данных - JSON, основанный на языке программирования Javascript, - говорит «политеховец». - В настоящее время веб-ресурс требует доработки, так как имеет некоторые недочеты. Используя вспомогательные методы и системы, мы планируем достичь точности местоположения объектов до 50 см. Затем интернет-платформу можно официально регистрировать и продвигать среди потенциальных пользователей.
Кроме владельцев крупных организаций, инновация будет интересна главам населенных пунктов с плотной застройкой, куда слабо проходит GPS-сигнал.
Защита диссертации Алексея Агильдина состоится 19 июня. Он планирует поступить в аспирантуру ИРНИТУ и подробно изучить быстроразвивающиеся в современном мире блокчейн-технологии.
Иркутянин разрабатывает мобильное приложение с технологией iBeacon
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Магистрант второго курса Института высоких технологий Иркутского национального исследовательского технического университета Алексей Агильдин создает мобильное приложение с использованием технологии iBeacon
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