Бурятская дзюдоистка стала призёром чемпионата СФО

Виктория Хутакова из Бурятии заняла 3 место на чемпионате Сибирского федерального округа по дзюдо



Спортсменка выступает в весовой категории 78 кг. Виктория учится на факультете экологии, сервиса, технологии и дизайна ВСГУТУ, говорится в сообщении вуза.



Чемпионат Сибирского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин проходил в конце мая в спортивном комплексе «Байкал-Арена» в Иркутске.



В турнире приняли участие спортсмены из республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Омской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев.

