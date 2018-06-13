Для перечисления субсидии необходимо вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги
В Бурятии за первое полугодие текущего года субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставлены 24920 семьям на общую сумму
324,4 миллиона рублей.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия рассчитывается индивидуально для каждой семьи или одиноко проживающего гражданина помесячно.
Субсидия зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости максимально допустимой доли собственных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, который установлен в республике в размере 22%.
За аналогичный период прошлого года субсидии предоставлены 25576 семьям на общую сумму 378,4 миллиона рублей, сообщает министерство социальной защиты Бурятии.
Субсидии на ЖКХ получают почти 25 тысяч семей в Бурятии
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