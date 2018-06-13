Субсидии на ЖКХ получают почти 25 тысяч семей в Бурятии

Для перечисления субсидии необходимо вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги



В Бурятии за первое полугодие текущего года субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставлены 24920 семьям на общую сумму

324,4 миллиона рублей.



Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия рассчитывается индивидуально для каждой семьи или одиноко проживающего гражданина помесячно.



Субсидия зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости максимально допустимой доли собственных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, который установлен в республике в размере 22%.



За аналогичный период прошлого года субсидии предоставлены 25576 семьям на общую сумму 378,4 миллиона рублей, сообщает министерство социальной защиты Бурятии.

