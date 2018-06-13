В Иркутске завершено строительство нового детского сада на 110 мест на улице Байкальская
Кроме этого, закончено проведение капитальных ремонтов детсадов № 77 на бульваре Рябикова и № 119 на улице Флюкова, а также завершается строительство дошкольного учреждения на станции Батарейная.
- Сады готовы, идёт процесс подготовки к приёму детей. Как и планировали, 1 сентября более шестисот ребятишек пойдут в эти дошкольные учреждения. На этапе сдачи объектов необходимо уделить внимание каждой мелочи, которые выявляются в процессе строительства, чтобы подрядные организации оперативно устранили все замечания , – сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
На данных объектах полностью завершены строительные и отделочные работы, смонтированы коммуникации, обеспечены видеонаблюдение и пожарная безопасность. Также благоустроены площадки для прогулок, установлены теневые навесы, детские и спортивные площадки, выполнено озеленение. В дошкольном учреждении на Батарейной завершается благоустройство прилегающей территории. На всех объектах ведётся поставка оборудования для пищеблоков, прачечных, медицинских кабинетов, актовых и спортивных залов, выполняется поставка мебели.
Детсад на 110 мест построили в Иркутске
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