Жителям Бурятии напомнили об опасных инфекциях в Таиланде и Вьетнаме

Управление Роспотребнадзора по Бурятии обратилось к туристам



Роспотребнадзор предупреждает, что при планировании отдыха в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки с экваториально-тропическим климатом (Таиланд, Вьетнам, Индия, Китай и др.) важно помнить о рисках заражения инфекционными заболеваниями (жёлтая лихорадка, лихорадки Денге, Эбола, Зика, малярия и др.)



- Необходимо заблаговременно уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания и выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении, - поясняют санитарные врачи.



Переносчиками инфекционных и тропических паразитарных заболеваний является большинство опасных для человека насекомых (блохи, клещи, комары, москиты, слепни, мошки и мухи). Во время отдыха на природе следует избегать контактов с животными, пресмыкающимися и насекомыми, надевать одежду, полностью закрывающую руки и ноги (рубашка с длинными рукавами, брюки), применять средства, отпугивающие насекомых (репелленты). Не рекомендуется приобретать меховые, кожаные изделия, а также животных и птиц у частных торговцев.



Проживание должно быть организовано в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией. Номера должны быть обеспечены электрофумигаторами, окна и двери оборудованы москитными сетками. В случае обнаружения в номерах комаров, блох, грызунов необходимо немедленно поставить в известность администрацию для принятия срочных мер.



Питание должно быть обеспечено на объектах (рестораны, кафе, бистро и т.д.), имеющих лицензию и использующих продукты гарантированного качества. Запрещается использование продуктов с просроченным сроком годности. Употребление продуктов традиционной национальной кухни, в том числе морепродуктов, разрешается после гарантированной технологической обработки на объектах общественного питания. Не допускается приобретение пищевых продуктов и льда для охлаждения напитков в местах уличной торговли. Для мытья фруктов и овощей необходимо использовать кипяченую или бутилированную воду. Питьевая вода, напитки и соки должны быть промышленного производства и гарантированного качества.



Экскурсии и другие культурно-массовые мероприятия рекомендуется посещать строго в соответствии с официальной программой. Исключать участие в мероприятиях (охота, рыбалка), нахождение в природных условиях на неутвержденных маршрутах. Купание рекомендуется в бассейнах и водоемах в тех местах, где обеспечена гарантия безопасности туристов. На пляже рекомендуется использовать шезлонги, лежаки или подстилки.



По возвращении из путешествия в случае возникновении лихорадочного состояния, тошноты, рвоты, появления жидкого стула, кашля, сыпи на кожных покровах и слизистых следует немедленно обратиться к врачу.

