В Кяхте прошла выставка икон Карла Рейхеля



10 июня в рамках празднования 95-летия Кяхтинского района и 290-летия города Кяхта состоялась презентация книги «Воскресенская церковь в Кяхте». Автором-составителем книги является Михалёва Елена.



В книге описывается история Воскресенской церкви. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей республики Бурятия, историческими памятниками Кяхты.



Презентация книги началась с выступлений заместителя председателя правительства республики Баира Цыренова. На презентации книги присутствовало многочисленное количество жителей Кяхты. Елена Михалёва вручила всем гостям книги со своим автографом.



Одним из главных событий на презентации книги стала выставка уникальных икон Карла Рейхеля, которые украшали иконостас одной из самых богатых церквей на территории Сибири - Воскресенской церкви, сообщает министерство культуры республики.

