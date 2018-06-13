В Улан-Удэ для детей организовали дворовые игры



По словам общественника Валентины Рудаковой, такие мероприятия наиболее актуальны в детском возрасте, когда проще всего привить юным горожанам тягу к здоровому образу жизни и любовь к спорту, сообщает МВД республики.



В Улан-Удэ общественный совет МВД организовал дворовые игры для детей, проживающих микрорайоне на проспекте Строителей.На площадке рядом с домами собрались самые юные жители микрорайона. Поделившись на команды, дошкольники и ребята постарше участвовали в приготовленных организаторами мероприятия соревнованиях: тянули канат, скакали наперегонки на импровизированной «лошади», собирали в «корзину» мячи. Выполнять задания ребятам помогали аниматоры.