В Улан-Удэ для детей организовали дворовые игры

Выполнять задания ребятам помогали аниматоры
В Улан-Удэ общественный совет МВД организовал дворовые игры для детей, проживающих микрорайоне на проспекте Строителей.
На площадке рядом с домами собрались самые юные жители микрорайона. Поделившись на команды, дошкольники и ребята постарше участвовали в приготовленных организаторами мероприятия соревнованиях: тянули канат, скакали наперегонки на импровизированной «лошади», собирали в «корзину» мячи. Выполнять задания ребятам помогали аниматоры.
По словам общественника Валентины Рудаковой, такие мероприятия наиболее актуальны в детском возрасте, когда проще всего привить юным горожанам тягу к здоровому образу жизни и любовь к спорту, сообщает МВД республики.
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Выполнять задания ребятам помогали аниматоры
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