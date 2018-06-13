На Байкале прошли показательные заплывы под водой

На Байкале состоялись показательные заплывы под водой



Одним из лучших стал барнаульский морж Александр Зеленецкий, представляющий федерацию плавания «Белые медведи», сообщает портал «Алтайская правда».



Показательные заплывы прошли в честь успешного завершения соревнований «Байкальская Миля-2018» и праздника Дня России. В них выступили четыре пловца. Чемпионом стал Дмитрий Соколов из Иркутска. Он установил рекорд по плаванию под водой на озере Байкал, показав результат – 75 м, 1 минута 20 секунд. Два пловца из клуба «Криофил» Александр Шумскас и Марина Сабина из Красноярска проплыли по 50 м.





