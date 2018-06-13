На Байкале состоялись показательные заплывы под водой
Одним из лучших стал барнаульский морж Александр Зеленецкий, представляющий федерацию плавания «Белые медведи», сообщает портал «Алтайская правда».
Показательные заплывы прошли в честь успешного завершения соревнований «Байкальская Миля-2018» и праздника Дня России. В них выступили четыре пловца. Чемпионом стал Дмитрий Соколов из Иркутска. Он установил рекорд по плаванию под водой на озере Байкал, показав результат – 75 м, 1 минута 20 секунд. Два пловца из клуба «Криофил» Александр Шумскас и Марина Сабина из Красноярска проплыли по 50 м.
На Байкале прошли показательные заплывы под водой
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