В Бурятию прилетел заслуженный художник России Сергей Ануфриев

Он будет участвовать в открытии республиканских выставок
Как сообщал «Байкал-Daily», завтра, 14 июня, в художественном музее имени Сампилова состоится открытие выставок «Современное искусство Бурятии» и «Искусство Бурятии: в поисках архетипа», посвящённых 85-летию Союза художников Бурятии. Специально к открытию выставок из Красноярска приехал заслуженный художник Российской Федерации Сергей Ануфриев, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
Встретила Сергея Ануфриева министр культуры республики Соелма Дагаева. Они побеседовали о Союзе художников и новых проектах. Также обговорили провести межрегиональную выставку «Сибирь XIII» в 2035 году. Как отмечают в министерстве, эта выставка проводится раз в пять лет и в последний раз она прошла в Новокузнецке.
Кроме того, министерством культуры Бурятии к 85-летию Бурятского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» был издан сборник-альбом, презентация которого пройдет 25 июня.
Справка:
Сергей Ануфриев родился 14 марта 1960 году в Томске. В 1983 году окончил Красноярский государственный институт искусств. Является заслуженным художником Российской Федерации, действительным членом Российской академии художеств с 2012 года, членом Союза художников Российской Федерации, председателем правления Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников Российской Федерации. С 1984 года регулярно участвует в различных выставках, в том числе персонально выставлялся в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Финиксе (Аризона, США), Хелена (Монтана, США), Вичита (Канзас, США).
Произведения Сергея Ануфриева находятся во многих музеях мира, в том числе в Государственном музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Омском музее изобразительного искусства им. М.А. Врубеля, частных галереях России, США, Южной Кореи, Германии, КНР.
Сергей Ануфриев ведёт плодотворную общественную и организаторскую деятельность по пропаганде и развитию изобразительного искусства в Красноярском крае и Сибири.
В Бурятию прилетел заслуженный художник России Сергей Ануфриев
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