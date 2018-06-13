13 Июня

12 Июня

Популярное

В Бурятию прилетел заслуженный художник России Сергей Ануфриев

В Бурятию прилетел заслуженный художник России Сергей Ануфриев
Общество, 
Он будет участвовать в открытии республиканских выставок

Как сообщал «Байкал-Daily», завтра, 14 июня, в художественном музее имени Сампилова состоится открытие выставок «Современное искусство Бурятии» и «Искусство Бурятии: в поисках архетипа», посвящённых 85-летию Союза художников Бурятии. Специально к открытию выставок из Красноярска приехал заслуженный художник Российской Федерации Сергей Ануфриев, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Встретила Сергея Ануфриева министр культуры республики Соелма Дагаева. Они побеседовали о Союзе художников и новых проектах. Также обговорили провести межрегиональную выставку «Сибирь XIII» в 2035 году. Как отмечают в министерстве, эта выставка проводится раз в пять лет и в последний раз она прошла в Новокузнецке.

Кроме того, министерством культуры Бурятии к 85-летию Бурятского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» был издан сборник-альбом, презентация которого пройдет 25 июня.

Справка:

Сергей Ануфриев родился 14 марта 1960 году в Томске. В 1983 году окончил Красноярский государственный институт искусств. Является заслуженным художником Российской Федерации, действительным членом Российской академии художеств с 2012 года, членом Союза художников Российской Федерации, председателем правления Красноярской региональной организации ВТОО «Союз художников Российской Федерации. С 1984 года регулярно участвует в различных выставках, в том числе персонально выставлялся в Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Финиксе (Аризона, США), Хелена (Монтана, США), Вичита (Канзас, США).

Произведения Сергея Ануфриева находятся во многих музеях мира, в том числе в Государственном музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Омском музее изобразительного искусства им. М.А. Врубеля, частных галереях России, США, Южной Кореи, Германии, КНР.

Сергей Ануфриев ведёт плодотворную общественную и организаторскую деятельность по пропаганде и развитию изобразительного искусства в Красноярском крае и Сибири.

художники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ временно закроют переезд «Почтовый»
Общество, 13.06.2018
Работы для удобства будут вестись ночью
У кельи великого бурятского йогина пройдёт молебен
Общество, 13.06.2018
После молебна будут организованы культурно-спортивные мероприятия  
В Агинском Бурятском округе подвели итоги спартакиады
В Агинском Бурятском округе подвели итоги спартакиады
Общество, 13.06.2018
Звание победителя окружной спартакиады в очередной раз завоевала команда Могойтуйского района
Любовь Волосова провела зарядку для улан-удэнцев
Любовь Волосова провела зарядку для улан-удэнцев
Общество, 13.06.2018
На акции «Зарядка с чемпионами» спортсменке вручили денежный сертификат  
Тайбоксёры Бурятии завоевали серебро в Чите
Тайбоксёры Бурятии завоевали серебро в Чите
Общество, 13.06.2018
Первое место заняли читинские спортсмены
В Улан-Удэ представят два новых спектакля
В Улан-Удэ представят два новых спектакля
Общество, 13.06.2018
Одна из постановок будет идти на старославянском языке
В Улан-Удэ для детей из приёмных семей прошла игра
В Улан-Удэ для детей из приёмных семей прошла игра
Общество, 13.06.2018
В ходе мероприятия ребята высадили цветы
В районах Бурятии прошли Дни донора
В районах Бурятии прошли Дни донора
Общество, 13.06.2018
Однако не все желающие смогли сдать кровь
В Улан-Удэ выстроили гигантскую «Россию» из автомобилей (видео)
В Улан-Удэ выстроили гигантскую «Россию» из автомобилей (видео)
Общество, 13.06.2018
Необычную акцию организовали ко Дню России
Жителей Бурятии приглашают на «Байкальский Сабантуй»
Общество, 13.06.2018
Организаторы приготовили массу традиционных национальных развлечений
В Забайкалье прошёл парад колясок
В Забайкалье прошёл парад колясок
Общество, 13.06.2018
Молодым родителям дарили удерживающие устройства для детей и световозвращающие элементы
Бурятские спортсменки выиграли международный турнир по боксу
Бурятские спортсменки выиграли международный турнир по боксу
Общество, 13.06.2018
В городе Каспийск Республики Дагестан завершился международный турнир по боксу памяти Магомед-Салама Умаханова
Контрактники в Бурятии прошли «курсы выживания»
Общество, 13.06.2018
Военнослужащие проходят «обкатку» боевыми машинами пехоты
Улан-удэнцев проверили на знание географии России
Улан-удэнцев проверили на знание географии России
Общество, 13.06.2018
На главной площади города разместили карту Родины и предложили горожанам продемонстрировать свои знания
В Курумкане прочли стихи Пушкина на английском языке
В Курумкане прочли стихи Пушкина на английском языке
Общество, 13.06.2018
В акции также приняли участие прохожие

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^