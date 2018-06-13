В Агинском Бурятском округе подвели итоги спартакиады

Звание победителя окружной спартакиады в очередной раз завоевала команда Могойтуйского района



8 июня в посёлке Агинское прошли финальные соревнования XIV традиционной окружной спартакиады школьников «Найдал – 2018». Этого момента участники ждали с нетерпением. Ведь именно итоговые состязания по трём видам спорта - волейболу, бурятской борьбе «бухэ барилдаан» и лёгкой атлетике - должны были определить победителей масштабного мероприятия.



Соревнования в рамках «Найдал-2018» проходили по семи видам спорта. По четырём из них – шахматам, футболу, настольному теннису и стрельбе из лука - состязания были проведены заранее, еще в мае, и, соответственно, были подведены предварительные итоги. Тогда все команды шли примерно наравне, поэтому борьба в финале была серьёзной.



Началась спартакиада с церемонии торжественного открытия. Колонны участников прошлись мимо трибун с болельщиками. Возглавила парад команда Могойтуйского района – победитель прошлой XIII спартакиады «Найдал». Участников праздника приветствовали заместитель руководителя администрации округа Буянто Батомункуев, глава посёлка Агинское Батор Бадмажабэ, начальник отдела развития национальной культуры и спорта управления социальной сферы администрации округа, главный судья соревнований Булат Бальжинимаев. Силами школьных творческих коллективов посёлка здесь был организован концерт.



Окружная спартакиада школьников впервые была проведена в 1990 году в селе Таптанай Дульдургинского района. Традиционно в спартакиаде принимают участие лучшие спортсмены, участники всероссийских, международных турниров по вольной борьбе, стрельбе из лука, лёгкой атлетике, волейболу, настольному теннису и шахматам.



- Школьники единодушно поддерживают эту давнюю традицию, поскольку есть в ней большой смысл. Спартакиада «Найдал» - это, прежде всего, начало пути к покорению новых высот. Многие именитые спортсмены Агинского округа начали свою карьеру именно на «Найдале», и эти первые успехи открыли для них дорогу в большой спорт, - сообщили в пресс-службе администрации округа.



И в этот день были установлены новые рекорды. Всего свои силы в состязаниях испытали более 600 участников. Как отметили организаторы, с каждой спартакиадой уровень подготовки юных спортсменов становится всё выше.



По итогам последних трёх видов спорта звание победителя окружной спартакиады в очередной раз завоевала команда Могойтуйского района, вторыми стали представители Дульдургинского района, на третьем месте - Агинский район, спортсмены поселка Агинское стали четвёртыми.

