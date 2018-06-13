На акции «Зарядка с чемпионами» спортсменке вручили денежный сертификат
Вчера в Улан-Удэ праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, начались с зарядки с именитыми спортсменами. Проводила зарядку и сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Бурятии, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Любовь Волосова.
На площади Советов собрались сотни желающих принять участие в этом динамичном мероприятии. И на акции дети наравне со взрослыми повторяли движения спортсменов. Программу продолжили выступления детских коллективов - гимнасток, акробатов и воспитанников спортивных секций.
- Такие акции дарят отличные эмоции, все участники зарядились энергией и хорошим настроением. Занятия спортом дают силу, здоровье, выносливость и развивают уверенность в себе, - отметила сержант полиции Любовь Волосова.
После мероприятия министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов вручил спортсменам, завоевавшим звания чемпионов, серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, в том числе сотруднику ОМОН «Кречет» Любови Волосовой, сертификаты на ежемесячную премию, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Бурятии.
Любовь Волосова провела зарядку для улан-удэнцев
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первое место заняли читинские спортсмены
Одна из постановок будет идти на старославянском языке
В ходе мероприятия ребята высадили цветы
Однако не все желающие смогли сдать кровь
Необычную акцию организовали ко Дню России
Организаторы приготовили массу традиционных национальных развлечений
Молодым родителям дарили удерживающие устройства для детей и световозвращающие элементы
В городе Каспийск Республики Дагестан завершился международный турнир по боксу памяти Магомед-Салама Умаханова
Военнослужащие проходят «обкатку» боевыми машинами пехоты
На главной площади города разместили карту Родины и предложили горожанам продемонстрировать свои знания
В акции также приняли участие прохожие
Артист Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева Владимир Барташевич вместе с актёрами Аюром Доржиевым, Иваном Бузуновым и профессиональными музыкантами основали группу «Дари»
Считается, что люди, присутствующие на церемонии, насыщаются освобождённой энергией, очищают свою карму
В Бурятии подвели итоги конкурса детского рисунка «Свет буддийской веры» IV международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей».
Мужчина забыл о сыне, переехав в Санкт-Петербург