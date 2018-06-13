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Любовь Волосова провела зарядку для улан-удэнцев

Любовь Волосова провела зарядку для улан-удэнцев
Общество, 
На акции «Зарядка с чемпионами» спортсменке вручили денежный сертификат

Вчера в Улан-Удэ праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, начались с зарядки с именитыми спортсменами. Проводила зарядку и сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Бурятии, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Любовь Волосова.

На площади Советов собрались сотни желающих принять участие в этом динамичном мероприятии. И на акции дети наравне со взрослыми повторяли движения спортсменов. Программу продолжили выступления детских коллективов - гимнасток, акробатов и воспитанников спортивных секций.

- Такие акции дарят отличные эмоции, все участники зарядились энергией и хорошим настроением. Занятия спортом дают силу, здоровье, выносливость и развивают уверенность в себе, - отметила сержант полиции Любовь Волосова.

После мероприятия министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов вручил спортсменам, завоевавшим звания чемпионов, серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, в том числе сотруднику ОМОН «Кречет» Любови Волосовой, сертификаты на ежемесячную премию, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Бурятии. 
спорт
 
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