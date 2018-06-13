Тайбоксёры Бурятии завоевали серебро в Чите

Первое место заняли читинские спортсмены



В Чите 100 тайбоксеров в возрасте 10-17 лет из Республики Бурятия, Иркутской области и разных районов Забайкальского края соревновались за призы начальника городской полиции, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



По словам организаторов, тайский бокс выбран не случайно, поскольку техника ударов, а также общефизическая подготовка спортсменов схожа с подготовкой бойцов спецподразделений, в том числе, органов внутренних дел.



- В течении двух дней судьи оценивали мастерство спортсменов и следили за правильностью нанесения ударов. По итогам турнира первое командное место занял клуб читинских ребят «Байрус», второе место завоевала команда из республики Бурятия, третье – тайбоксеры из Ангарска, - заключают в ведомстве.



Начальник УМВД России по городу Чите Равиль Матыгулин вручил победителям кубки и грамоты, отметив высокую подготовку ребят, их выносливость и профессионализм.





