В Улан-Удэ выстроили гигантскую «Россию» из автомобилей (видео)

Необычную акцию организовали ко Дню России
12 июня в Улан-Удэ активисты ОНФ организовали акцию ко Дню России. Участники мероприятия выставили автомобили в виде слова «Россия». В акции было задействовано более 40 машин и более 60 людей.
Активисты совместно с участниками акции сняли видеоролик. На кадрах видно, как в слово «Россия» выстраиваются автомобили белых, красных, синих цветов. Часть из них - машины работников СТО и авторынка.
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Необычную акцию организовали ко Дню России
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