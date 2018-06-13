В Улан-Удэ выстроили гигантскую «Россию» из автомобилей (видео)

















12 июня в Улан-Удэ активисты ОНФ организовали акцию ко Дню России. Участники мероприятия выставили автомобили в виде слова «Россия». В акции было задействовано более 40 машин и более 60 людей.Активисты совместно с участниками акции сняли видеоролик. На кадрах видно, как в слово «Россия» выстраиваются автомобили белых, красных, синих цветов. Часть из них - машины работников СТО и авторынка.