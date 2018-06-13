Контрактники в Бурятии прошли «курсы выживания»

Военнослужащие проходят «обкатку» боевыми машинами пехоты
В Восточном военном округе с начала текущего года около 2 тысяч военнослужащих по контракту успешно прошли сборы по интенсивной подготовке с элементами курса «выживания». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В окружных учебных центрах, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, началась активная фаза сборов для четырехсот контрактников, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта.
После успешной сдачи выпускных экзаменов, которые запланированы на вторую половину июня, военнослужащие продолжат службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
В ходе практической части занятий обучаемые выполняют нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.
Помимо этого, военнослужащие проходят один из сложнейших элементов подготовки - «обкатку» боевыми машинами пехоты БМП-2, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.
Также в программу обучения входит изучение основных воинских дисциплин и марш-бросок с элементами «курса выживания».
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