В акции также приняли участие прохожие
В рамках празднования Пушкинского дня в России и Дня русского языка 8 июня в селе Курумкан в Бурятии на Аллее героев Социалистического труда прошла Акция «Читаем Пушкина вместе». Таким образом организаторы хотели вовлечь молодёжь к чтению русской классической литературы.
Все присутствовавшие хором прочли сказку «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». По словам организаторов, пушкинские строки не оставили равнодушными многих прохожих.
Также в мероприятии участвовали Курумканский Дом интернат для престарелых и инвалидов. Ветеран педагогического труда прочла стихотворение «Я помню чудное мгновение…»
Кроме того, дети из лингвистического летнего профильного лагеря «Полиглот» при Курумканской школе №1 прочли стихотворения Александра Пушкина на английском и русском языках, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
В Курумкане прочли стихи Пушкина на английском языке
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