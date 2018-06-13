В Курумкане прочли стихи Пушкина на английском языке

В акции также приняли участие прохожие



В рамках празднования Пушкинского дня в России и Дня русского языка 8 июня в селе Курумкан в Бурятии на Аллее героев Социалистического труда прошла Акция «Читаем Пушкина вместе». Таким образом организаторы хотели вовлечь молодёжь к чтению русской классической литературы.



Все присутствовавшие хором прочли сказку «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». По словам организаторов, пушкинские строки не оставили равнодушными многих прохожих.



Также в мероприятии участвовали Курумканский Дом интернат для престарелых и инвалидов. Ветеран педагогического труда прочла стихотворение «Я помню чудное мгновение…»



Кроме того, дети из лингвистического летнего профильного лагеря «Полиглот» при Курумканской школе №1 прочли стихотворения Александра Пушкина на английском и русском языках, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

