Артисты театра Бестужева выступят на «Голосе кочевникOFF» в Бурятии

Артист Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева Владимир Барташевич вместе с актёрами Аюром Доржиевым, Иваном Бузуновым и профессиональными музыкантами основали группу «Дари»



Презентация музыкального коллектива состоится 12 июля в рамках OFF-программы X юбилейного фестиваля «Голос кочевников» – Voice of Friends в «летнике» ресторана «Юрта у реки». Об этом сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



Идея организовать музыкальную группу зрела у Владимира Барташевича давно. Ещё со времен студенчества, когда они с Аюром Доржиевым учились во ВСГАКИ. Тогда актеры писали песни и исполняли их под гитару в кругу друзей. Сейчас, когда Аюр Доржиев стал частью труппы Русского драмтеатра, к ним присоединился Иван Бузунов и профессиональные музыканты, а мечта стала реальностью.



В настоящий момент в состав музыкальной группы «Дари» входят: Владимир Барташевич (вокал, автор песен, гитара), Аюр Доржиев (вокал, автор песен, гитара), Иван Бузунов (скрипка, гитара), Олег Соболев (бас-гитара), Роман Черных (джембе), Антон Филиппов (RAV Vast), Михаил Пластинин (саксофон), Семен Крайнов (ударные).



– Идея о своей группе у меня была давным-давно. Сейчас все удачно сложилось, в этом сезоне в наш театральный коллектив пришёл Аюр. И я на свой страх и риск решил собрать группу, пригласив профессиональных музыкантов, которые согласились принять участие в проекте и играть наши песни, – рассказывает Владимир.



Стиль музыки музыканты определяют как мультижанровый, поясняя, что это «лёгкий рок с элементами рэгги, этники и транса». Все исполняемые песни написаны Владимиром Барташевичем и Аюром Доржиевым.



12 июля состоится первое выступление группы «ДАРИ» и презентация их песен.



– Участие в «Голосе кочевникOFF» – это первая презентация нас, как группы. Длянас это очень важно. Сказать, что это волнительно, ничего не сказать, особенно для меня, который, вроде как, всех собрал. Даже страшно. Хочется сделать все хорошо и «вкусно», чтобы зрителю понравилось. Эти песни мы раньше пели у костра под гитару, а сейчас, когда начали заниматься их аранжировкой, когда присоединились другие музыкальные инструменты, они начинают звучать по-новому. Для меня это уже не хобби, хочется заниматься этим профессионально, потому что музыка – это волшебный мир, – комментирует Владимир Барташевич.

