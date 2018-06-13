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Хамбо Лама и глава Бурятии наградили за лучшие рисунки

Хамбо Лама и глава Бурятии наградили за лучшие рисунки
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
В Бурятии подвели итоги конкурса детского рисунка «Свет буддийской веры» IV международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей».

На конкурс, организованный Буддийской традиционной Сангхой России, министерством культуры Бурятии, в музей поступили 63 работы. Здесь были представлены работы учащихся школ районов Бурятии, Улан-Удэ, детских школ искусств; воспитанников Домов творчества.

После художественной экспертизы лучшие 23 рисунка были выставлены на фестивале «Подношение десяти драгоценностей» на стадионе Иволгинского дацана.

Решением жюри единогласно определены победители конкурса «Свет буддийской веры». Критериями оценки послужили мастерство, оригинальность идеи, выразительность языка, соответствие теме конкурса.

На стадионе состоялось награждение победителей творческого состязания. Вручили грамоты детям Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев и Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Победителями стали:

- 1 место – Гынденова Дарья, «Этигэл захагуй сагта», 8 класс СОШ № 54 г. Улан-Удэ, руководитель Сосорова Алла Александровна;

- 2 место – Гомжапова Номина, 11 лет, «Багшадаа баяртайб» («Возвращение учителя») ДШИ № 5 г. Улан-Удэ, руководитель Гусейнова Фаина Мухамедовна;

- 3 место Очирова Анна, 14 лет, «Далгын табаг», Гильбиринская СОШ, руководитель Таряшинова Р.Б.;

- 3 место Цыренова Адисса, 15 лет, «Хамбын эдир наhан», МБУ ДО «Сосново-Озерская ДШИ», МАОУ «Усть-Эгитуйская СОШ» Еравнинский СОШ, руководитель Ламажапова Баирма Цыденешеевна.

От Национального музея приз присудили школьнице из Улан-Удэ Дарье Дамбаевой за рисунок «Монах».

Всем остальным конкурсантам будут вручены дипломы за участие, сообщает пресс-служба Национального музея.

«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с фестиваля «Подношение Десяти Драгоценностей».

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