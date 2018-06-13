Мужчина забыл о сыне, переехав в Санкт-Петербург
В Закаменском районе Бурятии судебные приставы взыскали в пользу несовершеннолетнего ребёнка алиментную задолженность в размере 183 тысяч рублей. По словам судебного пристава, мужчина исправно выполнял свои обязанности по содержанию сына. Однако после того, как переехал в другой город, алименты платить перестал. В связи с этим у родителя образовалась крупная сумма долга свыше 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Судебные приставы ограничили отца в праве выезда за пределы страны, наложили запреты на регистрационные действия и обратили взыскание на расчётные счета в банковских учреждениях. В результате на счетах должника были обнаружены средства, достаточные для погашения долга.
- После списания средств, должник немедленно связался с судебным приставом и сообщил о месте работы в Санкт-Петербурге, в компании по добыче полезных ископаемых, - отмечает Мунко-Зая Митыпов, и.о. начальника Закаменского районного отдела судебных приставов. - На сегодняшний день взысканная сумма в размере 183 950 рублей полностью перечислена на счёт взыскателя.
Приставы Бурятии списали со счёта нерадивого отца 183 тысячи
Общество, Фото:
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