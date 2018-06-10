В Бурятии завершился шахматный турнир среди осуждённых

Победителем стал осуждённый колонии-поселения № 3
Завершился финальный этап республиканского турнира по шахматам среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В колониях УФСИН России по Бурятии он проводится ежегодно.
В заключительном этапе соревнований приняли участие победители первого этапа, который являлся отборочным. Проходил он по олимпийской системе, посредством видеосвязи.
Наблюдали за шахматными баталиями судья соревнований, кандидат в мастера спорта по шахматам Николай Кованов и сотрудники управления
В итоге победителем турнира стал осуждённый колонии-поселения № 3, второе место занял осуждённый исправительной колонии № 8. Третье место досталось осуждённому лечебно-исправительного учреждения № 5.
Сотрудники отдела воспитательной работы, которые выступили организаторами турнира, и главный судья соревнований Николай Кованов поблагодарили осуждённых за активное участие в мероприятии, отметили высокий уровень их мастерства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Победителем стал осуждённый колонии-поселения № 3
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