В Бурятии завершился шахматный турнир среди осуждённых



Завершился финальный этап республиканского турнира по шахматам среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В колониях УФСИН России по Бурятии он проводится ежегодно.

В заключительном этапе соревнований приняли участие победители первого этапа, который являлся отборочным. Проходил он по олимпийской системе, посредством видеосвязи.



Наблюдали за шахматными баталиями судья соревнований, кандидат в мастера спорта по шахматам Николай Кованов и сотрудники управления



В итоге победителем турнира стал осуждённый колонии-поселения № 3, второе место занял осуждённый исправительной колонии № 8. Третье место досталось осуждённому лечебно-исправительного учреждения № 5.



Сотрудники отдела воспитательной работы, которые выступили организаторами турнира, и главный судья соревнований Николай Кованов поблагодарили осуждённых за активное участие в мероприятии, отметили высокий уровень их мастерства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

