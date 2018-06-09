К концу 2018 года 20 каналов станут доступны по всей Бурятии

Для этого необходима цифровая приставка
До 31 декабря 2018 года в Бурятии вырастет количество каналов цифрового телевидения с 10 до 20. Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для телевизора старого образца, кроме антенны, нужна специальная приставка, сообщает пресс-служба правительства республики.
Сейчас во всех населённых пунктах республики доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1. В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Отметим, цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Бурятия». Это позволяет жителям республики быть в курсе местных новостей.
К концу 2018 года жители Бурятии получат возможность принимать и второй мультиплекс, куда входят СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир и МузТВ.
- С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр, - сообщили в филиале РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия».
Отметим, что перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».
Для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона. Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.
К концу 2018 года 20 каналов станут доступны по всей Бурятии
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