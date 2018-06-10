Бурятию накроют ливни и грозы

Также ожидается порывистый ветер
По данным Бурятского гидрометцентра с 10 по 11 июня в Иволгинском, Кяхтинском и Селенгинском районах прогнозируется чрезвычайно-высокая пожарная опасность - 5 класс.
10 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром, по северо-востоку местами ливни. Ветер северо-западный 6-11, местами 13-18 м/с. Температура ночью 11-16, местами 4-9, днем 22-27, по Прибайкалью и при дожде 14-19 тепла.
В Улан-Удэ небольшой дождь, ночью возможна гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью 13-15, днём 22-24 тепла.
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