09 Июня

08 Июня

Популярное

Вышло издание о бурятских народных играх

Вышло издание о бурятских народных играх
Общество, 
В книге рассказывается о шагай наадан, подвижных играх 
 
Вышел в свет новый методический сборник на бурятском языке «Табан талаан» под редакцией учителя начальных классов Гунэйской средней школы Гэрэлтэ Цырендашиевой. Иллюстрированное книжное издание включает в себя подробное описание бурятских народных игр, правила игры. 

В первом разделе описаны 16 игр в лодыжки «Шагай наадан», во втором - ученик 3 класса Гунэйской средней школы Зоригто Пурбуев предлагает сверстникам свои игры: «Шагай тани», «Шагай хадуулга». 
 
Третий раздел посвящён бурятским народным подвижным играм – таким, как «Шоно тарбаган хоер», «Ботогон буурашаалга», «Шүүр шэдэлгэ», «Малгай нюулга» и другие.
 
А в конце читатели «на десерт» получат считалочки. 
 
Автор рисунков – агинский художник Даширабдан Гурорабданов, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края. 
 
Отмечается, что сборник – победитель конкурса книжных концепций в номинации «Лучшее методическое издание для детей», издан благодаря ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края», в рамках творческого проекта «Алтан үлгы – Агамнай».   
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии отметили День русского языка
В Бурятии отметили День русского языка
Общество, 09.06.2018
В этот день в Окинском районе прошли различные мероприятия, конкурсы
Вышло издание о бурятских народных играх
Вышло издание о бурятских народных играх
Общество, 09.06.2018
В книге рассказывается о шагай наадан, подвижных играх
Мэдэгма Доржиева попала в топ-5 артистов России
Мэдэгма Доржиева попала в топ-5 артистов России
Общество, 09.06.2018
Подборку артистов, поющих на национальных языках, сделала популярная группа (Видео)
Российский Форрест Гамп прибежит всей семьёй на Байкал
Российский Форрест Гамп прибежит всей семьёй на Байкал
Общество, 09.06.2018
Ультрамарафонец вновь посетит Бурятию
В Бурятию пришла тропосферная связь
В Бурятию пришла тропосферная связь
Общество, 09.06.2018
Благодаря новой технологии у жителей села Харитоново появится доступ к интернету, а также сотовая связь
К концу 2018 года 20 каналов станут доступны по всей Бурятии
К концу 2018 года 20 каналов станут доступны по всей Бурятии
Общество, 09.06.2018
Для этого необходима цифровая приставка
Большой праздник Хамбо Ламы Итигэлова прошёл в Бурятии (фоторепортаж)
Большой праздник Хамбо Ламы Итигэлова прошёл в Бурятии (фоторепортаж)
Общество, 09.06.2018
Верующие собрались в Иволгинском дацане на празднике. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В воинских частях Бурятии состоялись пожарные учения
Общество, 09.06.2018
В преддверии праздничных дней в соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялись пожарно-тактические учения штатных пожарных команд по тушению условного возгорания
Noize MC даст концерт в Иркутске
Noize MC даст концерт в Иркутске
Общество, 09.06.2018
Известный рэпер Noize MC выступит в Иркутске осенью
Фейерверк 12 июня в Улан-Удэ всё же состоится
Фейерверк 12 июня в Улан-Удэ всё же состоится
Общество, 09.06.2018
Сперва было заявлено об отмене праздничного зрелища
Дворы Улан-Удэ ремонтируют
Общество, 09.06.2018
В рамках проекта ремонтируется 19 дворов
В Иркутске выбрали «Почётную семью-2018»
Общество, 09.06.2018
В Иркутске завершился городской конкурс «Почётная семья 2018 года»
В Бурятии пройдут ярмарки рабочих мест
Общество, 09.06.2018
Они пройдут в районах республики и Улан-Удэ с 13 по 15 июня
Юные нарушители Улан-Удэ сплавились по реке
Юные нарушители Улан-Удэ сплавились по реке
Общество, 09.06.2018
А через неделю ребята займутся скалолазанием

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^