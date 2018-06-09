Вышло издание о бурятских народных играх



Вышел в свет новый методический сборник на бурятском языке «Табан талаан» под редакцией учителя начальных классов Гунэйской средней школы Гэрэлтэ Цырендашиевой. Иллюстрированное книжное издание включает в себя подробное описание бурятских народных игр, правила игры.



В первом разделе описаны 16 игр в лодыжки «Шагай наадан», во втором - ученик 3 класса Гунэйской средней школы Зоригто Пурбуев предлагает сверстникам свои игры: «Шагай тани», «Шагай хадуулга».



Третий раздел посвящён бурятским народным подвижным играм – таким, как «Шоно тарбаган хоер», «Ботогон буурашаалга», «Шүүр шэдэлгэ», «Малгай нюулга» и другие.



А в конце читатели «на десерт» получат считалочки.



Автор рисунков – агинский художник Даширабдан Гурорабданов, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края.



Отмечается, что сборник – победитель конкурса книжных концепций в номинации «Лучшее методическое издание для детей», издан благодаря ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края», в рамках творческого проекта «Алтан үлгы – Агамнай».

