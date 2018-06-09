Приставы Бурятии получили награды ко Дню России



В Управлении Федеральной службы судебных приставов по республике прошли мероприятия, посвящённые празднованию Дня России. В торжественной обстановке лучшие сотрудники и ветераны службы получили ведомственные награды: медали «За заслуги», «За службу» I, II, III степени, благодарности и почётные грамоты ФССП России.



В этот день, чествуя лучших и опытнейших сотрудников службы, судебные приставы также приняли в свои ряды вновь назначенных работников. Перед лицом своих товарищей к присяге были приведены 6 судебных приставов. Каждый из них дал клятву о соблюдении Конституции и законов Российской Федерации при осуществлении своих полномочий, а также о добросовестном исполнении своих обязанностей.



- Принятие присяги накануне знаменательной даты - Дня России очень символично и почетно, призвано у всех присутствующих формировать чувства патриотизма, гражданской ответственности, честного и добросовестного соблюдения служебных обязанностей по исполнению судебных решений и обеспечению установленного порядка деятельности судов, - отметил Николай Шабанов, исполняющий обязанности руководителя Управления ФССП России по Республике Бурятия.



Поздравить сотрудников ведомства также пришли члены региональной общественной организации «Ветераны службы судебных приставов Бурятии». Гости пожелали сотрудникам службы добросовестно исполнять возложенные на них государством обязанности, сообщает пресс-служба УФССП.

