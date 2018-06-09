В Бурятии отметили День русского языка



6 июня в России отмечается Пушкинский день, установленный указом первого президента Бориса Ельцина в 1997 году, а в 2011 году президентом России Дмитрием Медведевым был подписан указ о ежегодном праздновании Дня русского языка. Этот праздник был установлен для сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации.



6 июня в культурно-досуговом центре села Орлик прошёл праздник, посвящённый великому поэту России Александру Пушкину. В фойе участников – воспитанников пришкольного оздоровительного лагеря «Толон», педагогов и молодёжь – встречала иллюстрированная книжная выставка «Это имя, знакомое с детства», которая знакомила с жизнью и творчеством поэта. Представитель местной библиотеки рассказала гостям акции о жизни Пушкина, о значении его поэзии для каждого человека.



Ребята активно отвечали на вопросы викторины по сказкам Александра Сергеевича «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», совершили виртуальное путешествие по произведениям «Знаешь ли ты Пушкина?», посмотрели мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке».



В конкурсе чтецов приняли участие дети из поселения «Сойотское», учащиеся Сорокской школы-интерната. Участники конкурса читали свои любимые стихотворения. Наиболее известными и любимыми стихами оказались «Зимняя дорога», «У лукоморья дуб зеленый», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Няня» и др. Очень вдохновенно прочитал произведение «Моя родословная» чтец Александр Яковлев.



Также в этот день прошли мероприятия во всех поселениях Окинского района. Хужирская библиотека на площадке школы провела викторину «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» и представила презентацию «Жизнь и творчество писателя», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

