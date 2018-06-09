В Бурятию пришла тропосферная связь



На территории Бурятии расположены 632 населённых пункта, 21 сельский район. На сегодня из 21 района республики волоконно-оптическими линиями связи (далее − ВОЛС) к Интернету подключены 19 районных центров.



Услуги широкополосного доступа к Интернету посредством ВОЛС предоставляются в 207 населённых пунктах. Уверенный приём сигнала сотовой связи по технологии 2G операторы сотовой связи обеспечивают в 401 населённом пункте республики. Хорошее покрытие по технологии 3G, позволяющей получить доступ к интернету, обеспечивается в 212 пунктах.



Количество населённых пунктов, не имеющих доступа к услугам сотовой связи, либо к услугам широкополосного доступа к интернету, либо к тем и другим услугам связи, составляет 298. При этом в 132 пунктах отсутствует и широкополосный доступ, и качественная сотовая связь.



В прошлом году по итогам военно-промышленной конференции в Воронеже заместителем председателя правительства России Дмитрием Рогозиным дано поручение профильным министерствам о реализации совместно с правительством республики Бурятия, операторами подвижной радиотелефонной связи комплекса мер. Последний должен быть направлен на проведение в населённых пунктах региона пилотного проекта по оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи и предоставления доступа к интернету.



По расчетам, сёла и посёлки с численностью 100-150 человек и выше, а также удалённые от точек подключения к сети не более, чем на 30 километров, необходимо подключать посредством волоконно-оптических каналов связи, либо радиорелейных линий.



Подключение населенных пунктов с численностью до 150 человек и значительно удалённых от волоконно-оптических сетей, свыше 30-40 километров, возможно с применением технологии тропосферной связи.

Технология позволяет организовать каналы связи в труднодоступных и малонаселенных районах на расстоянии до 230 километров. При этом, не требуются ежемесячные операционные затраты на спутниковый ресурс. Стоимость оборудования для организации одного канала связи составляет 10 млн. рублей.



Сейчас в Бурятии проходят трассовые испытания тропосферного оборудования между сёлами Харитоново (Тарбагатайский район) и Подлопатки (Мухоршибирский район). В Подлопатках канал тропосферной связи подключен через оборудование одной из компаний. Расстояние между сёлами составляет 35 километров.



Благодаря новым разработкам скорость передачи данных составляет 22 Мбит/сек. Такая скорость позволяет установить в населённом пункте базовую станцию сотовой связи в стандарте 2G и предоставить жителям услуги широкополосного доступа к интернету.



Отмечается, что в Харитоново нет ни сотовой связи, ни интернета. Между сёлами 35 км, с помощью тропосферной станции удалось передать сигнал из Подлопаток, есть доступ в сеть. В селе Харитоново живёт 166 человек, сообщает пресс-служба Минтранса Бурятии.

