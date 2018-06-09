В воинских частях Бурятии состоялись пожарные учения

В преддверии праздничных дней в соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялись пожарно-тактические учения штатных пожарных команд по тушению условного возгорания



С пожарными командами были отработаны действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания. Выполнены нормативы по оперативному выходу техники из парка, развертыванию пожарных машин, прокладки магистральных и рабочих линий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Для усложнения обстановки расчётам были смоделированы ситуации по тушению различных пожароопасных объектов, в частности, складов с боеприпасами, ГСМ, парков вооружения и военной техники.



Для проведения пожарно-тактических учений было привлечено около 200 пожарных команд, из них более 20 гарнизонных, задействовано около 230 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 60 единиц бронированной (пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КамАЗ).



Всего в ВВО в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности в период пожароопасной обстановки более 4000 военнослужащих



Также в соединениях и воинских частях округа в резерве находятся еще свыше 230 нештатных пожарных команд, которые в случае необходимости тоже будут привлечены к тушению и ликвидации последствий пожаров.



В соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности около складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.

