09 Июня

08 Июня

Популярное

Noize MC даст концерт в Иркутске

Noize MC даст концерт в Иркутске
Общество, 
Известный рэпер Noize MC выступит в Иркутске осенью

10 октября в одном из ночных клубов Иркутска состоится концерт в рамках 15-летнего юбилея группы Noize MC. Популярный рэп-исполнитель представит лучшие хиты.

«На этом концерте будет все, что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастичные тексты на злободневные темы, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева», - сообщают организаторы.

Подробности представлены в группе мероприятия - https://vk.com/event167441609

концерт рэп
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В воинских частях Бурятии состоялись пожарные учения
Общество, 09.06.2018
В преддверии праздничных дней в соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялись пожарно-тактические учения штатных пожарных команд по тушению условного возгорания
Noize MC даст концерт в Иркутске
Noize MC даст концерт в Иркутске
Общество, 09.06.2018
Известный рэпер Noize MC выступит в Иркутске осенью
Фейерверк 12 июня в Улан-Удэ всё же состоится
Фейерверк 12 июня в Улан-Удэ всё же состоится
Общество, 09.06.2018
Сперва было заявлено об отмене праздничного зрелища
Дворы Улан-Удэ ремонтируют
Общество, 09.06.2018
В рамках проекта ремонтируется 19 дворов
В Иркутске выбрали «Почётную семью-2018»
Общество, 09.06.2018
В Иркутске завершился городской конкурс «Почётная семья 2018 года»
В Бурятии пройдут ярмарки рабочих мест
Общество, 09.06.2018
Они пройдут в районах республики и Улан-Удэ с 13 по 15 июня
Юные нарушители Улан-Удэ сплавились по реке
Юные нарушители Улан-Удэ сплавились по реке
Общество, 09.06.2018
А через неделю ребята займутся скалолазанием
Бурятский театр отправил фуры с декорациями на Дальний Восток
Бурятский театр отправил фуры с декорациями на Дальний Восток
Общество, 09.06.2018
Там в трёх городах пройдут гастроли артистов республики
В Бурятии прошли акции в честь Дня эколога
В Бурятии прошли акции в честь Дня эколога
Общество, 09.06.2018
Дети участвовали в конкурсах, в мастер-классах и высаживали цветы
Улан-удэнцы останутся без салюта 12 июня
Улан-удэнцы останутся без салюта 12 июня
Общество, 09.06.2018
Спонсор отказался финансировать фейерверк
Иркутская область примет чемпионат СФО по велоспорту
Иркутская область примет чемпионат СФО по велоспорту
Общество, 09.06.2018
Соревнования станут генеральной репетицией перед крупными всероссийскими стартами
Появился трейлер фильма «Сибирь» с Киану Ривзом
Общество, 09.06.2018
Первый трейлер боевика «Сибирь» с Киану Ривзом в главной роли опубликовали на YouTube
В Улан-Удэ выпускникам БГСХА представили вакансии
Общество, 09.06.2018
Молодым специалистам оказывают господдержку
В Иркутской области спасли сломавшего ногу на реке мужчину
В Иркутской области спасли сломавшего ногу на реке мужчину
Общество, 09.06.2018
Человек упал с дерева в лесу и повредил ногу – такое сообщение поступило в службу спасения Иркутской области накануне днём

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^