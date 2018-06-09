Известный рэпер Noize MC выступит в Иркутске осенью
10 октября в одном из ночных клубов Иркутска состоится концерт в рамках 15-летнего юбилея группы Noize MC. Популярный рэп-исполнитель представит лучшие хиты.
«На этом концерте будет все, что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастичные тексты на злободневные темы, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева», - сообщают организаторы.
Подробности представлены в группе мероприятия - https://vk.com/event167441609
Noize MC даст концерт в Иркутске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В преддверии праздничных дней в соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялись пожарно-тактические учения штатных пожарных команд по тушению условного возгорания
Известный рэпер Noize MC выступит в Иркутске осенью
Сперва было заявлено об отмене праздничного зрелища
Вода ещё холодная
В рамках проекта ремонтируется 19 дворов
В Иркутске завершился городской конкурс «Почётная семья 2018 года»
Они пройдут в районах республики и Улан-Удэ с 13 по 15 июня
А через неделю ребята займутся скалолазанием
Там в трёх городах пройдут гастроли артистов республики
Дети участвовали в конкурсах, в мастер-классах и высаживали цветы
Спонсор отказался финансировать фейерверк
Соревнования станут генеральной репетицией перед крупными всероссийскими стартами
Первый трейлер боевика «Сибирь» с Киану Ривзом в главной роли опубликовали на YouTube
Молодым специалистам оказывают господдержку
Человек упал с дерева в лесу и повредил ногу – такое сообщение поступило в службу спасения Иркутской области накануне днём