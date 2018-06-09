Noize MC даст концерт в Иркутске

Известный рэпер Noize MC выступит в Иркутске осенью



10 октября в одном из ночных клубов Иркутска состоится концерт в рамках 15-летнего юбилея группы Noize MC. Популярный рэп-исполнитель представит лучшие хиты.



«На этом концерте будет все, что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастичные тексты на злободневные темы, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева», - сообщают организаторы.



Подробности представлены в группе мероприятия - https://vk.com/event167441609



