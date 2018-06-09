Сперва было заявлено об отмене праздничного зрелища
Ближе к концу рабочего дня стало известно: фейерверк на площади Советов 12 июня всё же состоится. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в министерстве культуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром стало известно о том, что спонсор передумал и решил отказаться от финансирования фейерверка. «К сожалению, фейерверк отменяется. Изначально на салют не было финансирования, искали спонсоров. На 1 июня нашли, а вот на 12 число они не подтвердили своего участия, - комментировала заместитель министра культуры республики Наталья Светозарова.
Теперь в минкультуры уверенно заявляют: проблема решена.
Праздничный фейерверк состоится 12 июня в 11 часов вечера. Организаторы концертов обещают, что зрелище будет весьма красочным.
Залпы начнутся по окончании двух праздничных концертов, посвящённых Дню России и 95-летию Республики Бурятия. Последний концерт должен был состояться ещё 1 июня, но был отменён из-за непогоды.
Фейерверк 12 июня в Улан-Удэ всё же состоится
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Верующие собрались в Иволгинском дацане на празднике. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В преддверии праздничных дней в соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялись пожарно-тактические учения штатных пожарных команд по тушению условного возгорания
Известный рэпер Noize MC выступит в Иркутске осенью
Сперва было заявлено об отмене праздничного зрелища
Вода ещё холодная
В рамках проекта ремонтируется 19 дворов
В Иркутске завершился городской конкурс «Почётная семья 2018 года»
Они пройдут в районах республики и Улан-Удэ с 13 по 15 июня
А через неделю ребята займутся скалолазанием
Там в трёх городах пройдут гастроли артистов республики
Дети участвовали в конкурсах, в мастер-классах и высаживали цветы
Спонсор отказался финансировать фейерверк
Соревнования станут генеральной репетицией перед крупными всероссийскими стартами
Первый трейлер боевика «Сибирь» с Киану Ривзом в главной роли опубликовали на YouTube
Молодым специалистам оказывают господдержку